Президент России Владимир Путин рассказал о темах встречи один на один с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Начиная переговоры в расширенном составе, глава российского государства назвал предыдущий раунд обстоятельным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз", - сказал российский лидер.

"Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей", - отметил президент РФ. "Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения", - подчеркнул Путин.