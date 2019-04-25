Владимир Путин назвал беседу тет-а-тет с Ким Чен Ыном обстоятельной
25 апреля 2019 10:35 260
Президент России Владимир Путин рассказал о темах встречи один на один с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Начиная переговоры в расширенном составе, глава российского государства назвал предыдущий раунд обстоятельным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз", - сказал российский лидер.
"Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей", - отметил президент РФ. "Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения", - подчеркнул Путин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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