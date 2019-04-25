Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что прибыл в РФ обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования проблем Корейского полуострова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я прибыл, чтобы лично встретиться с господином Путиным и обменяться с ним мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая в мире вызывает первостепенный интерес, и обсудить пути мирного урегулирования", - сказал Ким Чен Ын перед началом переговоров в расширенном составе во Владивостоке.

По его словам, он намерен обменяться мнениями по "развитию традиционных двусторонних отношений в соответствии с новыми требованиями времени".