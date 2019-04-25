РФ намерена обсудить с руководством США итоги встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, он сам попросил об этом, сказал президент России Владимир Путин журналистам после переговоров с лидером КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я, конечно, буду говорить завтра в Пекине, наверняка, с руководством КНР, но также открыто и откровенно будем обсуждать вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством. Здесь нет никаких секретов", - сказал Путин.