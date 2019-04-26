Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал вернуться в РФ, ему понравился Владивосток, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с северокорейским руководителем, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он пообещал вернуться, ему понравился город (Владивосток), понравился край (Приморский), и мы постарались сделать все", - сказал Кожемяко.

По его словам, Ким Чен Ын не посмотрел все объекты, которые хотел посетить, поэтому, как полагает Кожемяко, ему будет что показать во Владивостоке.

Ким Чен Ын совершил визит в Россию и отбыл в пятницу на родину.