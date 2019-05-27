Трамп надеется, что Ким Чен Ын выберет путь денуклеаризации для КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын согласится на денуклеаризацию страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
"Мы хотим мира и стабильности. Мы все еще верим, что председатель Ким воспользуется возможностью преобразовать свою страну через денуклеаризацию. Это страна с огромным экономическим и другим потенциалом", - заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Американский президент отметил, что японский премьер разделяет эту точку зрения и обе страны придерживаются подхода "мир через силу" в отношении ситуации на Корейском полуострове.
Трансляция пресс-конференции ведется на сайте Белого дома.
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