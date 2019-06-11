США готовы к возможному третьему саммиту президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил советник президента США Джон Болтон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Третий саммит "вполне возможен", заявил Болтон на форуме финансовых менеджеров. "США будут готовы, когда КНДР будет готова", - добавил он.

Трамп встречался ранее с Ким Чен Ыном в Сингапуре и Ханое.

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