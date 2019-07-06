Мэр Амстердама Фемке Халсема планирует реорганизацию Квартала красных фонарей и закрытие в центре заведений, в которых оказываются интимные услуги. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Independent.

Необходимо запретить выставлять работниц домов терпимости на обзор в окна, закрыть все подобные заведения в центре города и переместить их в другие районы - возможно, в отдельный квартал, сказала чиновник.

В первую очередь, Фемке Халсема собирается обязать владельцев заведений занавесить все окна. Это позволит оградить женщин от насмешек и унижений многочисленных туристов.

Критики инициативы мэра, отмечают, что такие шаги городской власти фактически уничтожат одну из самых популярных туристических локаций Амстердама, что негативно повлияет на туристическую сферу в целом.

Несмотря на эти высказывание, мэр Амстердама планирует решить проблему квартала красных фонарей в ближайшие 20 лет.

Напомним, что власти столицы Нидерландов уже приняли решение ограничить численность экскурсионных групп, которые приезжают в центр и посещают знаменитый квартал.

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