Турция продолжит разведку месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД страны.

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

"В начале мая наш корабль "Фатих" начал бурение на западе от острова Кипр на континентальном шельфе, о котором наша страна заявила в ООН, в рамках лицензий, предоставленных нашим правительствам. Наше буровое судно "Явуз" было отправлен на юг от полуостроваКарпаз для работы по лицензии, выданной правительством Турецкой Республики Северного Кипра... Турция сохраняет свои права на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье и будет продолжать защищать права турецкой общины Кипра на его шельф", - говорится в заявлении.

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