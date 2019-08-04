По меньшей мере 26 человек погибли после того, как три моторные лодки опрокинулись рядом с городом Илоило на Филиппинах из-за начавшихся сильных муссонных ветров. Об этом сообщает филиппинское информационное агентство PNA со ссылкой на Управление гражданской обороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило управление, по состоянию на 10.30 по местному времени подтверждена смерть 26 пассажиров, находившихся в трех перевернувшихся лодках. Отмечается, что 55 человек были спасены, еще пять по-прежнему числятся пропавшими без вести. Всего на трех лодках находились 86 пассажиров.

В субботу суда Che-che, Keziah и Jennyville затонули рядом с филиппинским городом Илоило. Глава совета города Илоило по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Донна Маньо (Donna Magno) сообщила, что судно Che-che направлялось в провинцию Гимарас из города Илоило, в то время как Keziah шла в противоположную сторону.



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