Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встретиться в Пхеньяне. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник южнокорейская газета "Чунан ильбо".

По ее данным, приглашение содержалось в письме, которое было передано от Ким Чен Ына американскому лидеру во второй половине августа.

Как сообщалось ранее, Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года.

Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.

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