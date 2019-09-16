https://news.day.az/world/1156471.html Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу встретиться в Пхеньяне
Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу встретиться в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встретиться в Пхеньяне. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник южнокорейская газета "Чунан ильбо".
По ее данным, приглашение содержалось в письме, которое было передано от Ким Чен Ына американскому лидеру во второй половине августа.
Как сообщалось ранее, Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года.
Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.
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