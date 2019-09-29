https://news.day.az/world/1160916.html Самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок
Ожидается, что президент и делегация вылетят на Кипр в воскресенье днем.
Самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок
Частный самолет, на котором президент Кипра Никос Анастасиадис и кипрская делегация возвращались после Генассамблеи ООН, из-за неполадок совершил вынужденную посадку в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает кипрский телеканал Sigma, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Во время полета возникла проблема с лобовым стеклом и пилот из соображений безопасности решил вернуться в Нью-Йорк.
Самолет благополучно приземлился около 1.40 ночи по кипрскому времени в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщает телеканал.
Ожидается, что президент и делегация вылетят на Кипр в воскресенье днем.
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