Мировые цены на нефть растут в пятницу утром в рамках коррекции после продолжительного снижения, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% - до 57,98 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,53%, до 52,73 доллара за баррель, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Цены на нефть падали с конца предыдущей недели на опасениях за состояние мировой экономики, обострившихся после слабой статистики из США и Европы. Теперь трейдеры ждут очередных торговых переговоров США и Китая, которые должны начаться 10 октября. Продолжительный торговый конфликт между США и КНР негативно отражается на мировой экономике и спросе на нефть.

"Опасения по поводу мирового спроса на нефть усиливаются, и торговые переговоры между США и Китаем, которые состоятся на следующей неделе, являются особенно важным фактором, учитывая резкое падение цен на нефть за последнюю неделю", - прокомментировал агентству Рейтер рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

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