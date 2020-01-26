https://news.day.az/world/1197194.html В результате взрыва гранат на свадьбе в Афганистане ранены 20 человек
В результате взрыва гранат на свадьбе в Афганистане ранены 20 человек
По меньшей мере 20 человек пострадали из-за взрыва нескольких гранат на свадебной церемонии в провинции Хост в Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал TOLO News.
По данным телеканала, атаку инициировал неизвестный вооруженный человек, который бросил ручные гранаты во время свадебного празднования вечером в субботу.
Информация о состоянии пострадавших не приводится.
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