В результате взрыва гранат на свадьбе в Афганистане ранены 20 человек

По меньшей мере 20 человек пострадали из-за взрыва нескольких гранат на свадебной церемонии в провинции Хост в Афганистане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал TOLO News.

По данным телеканала, атаку инициировал неизвестный вооруженный человек, который бросил ручные гранаты во время свадебного празднования вечером в субботу.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.