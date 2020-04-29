Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в среду утром растут, WTI дорожает на почти 11%, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,86%, до 13,68 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,22% - до 23,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent - на 4,25% - до 21,33 доллара за баррель.

На мировом рынке нефти сохраняется высокая волатильность. Во вторник утром падение цен на нефть достигало 5-20% на фоне опасений за избыток предложения и рост запасов сырья.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10 миллионов баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 10,6 миллиона баррелей.

"Немного хороших новостей о том, что, возможно, складские помещения в США заполняются не так быстро, как можно было подумать", - сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw).

Кроме того, постепенное снятие карантинных мер в ряде европейских стран и городов США добавили надежд инвесторам на некоторое восстановление спроса. "Еще одна важная вещь - это более детальная информация и обоснование планов по снятию ограничений (из-за ситуации с коронавирусом), особенно в Европе - в таких странах, как Испания, Франция, Австрия и Швейцария. Это приведет к росту спроса ", - добавил аналитик.