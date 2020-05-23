Ватиканские музеи откроются для публики 1 июня

Ватиканские музеи, закрытые ранее из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса нового вида, возобновят прием посетителей 1 июня. Об этом сообщила в субботу служба печати Святого престола, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"1 июня, после почти трехмесячного перерыва, можно будет вновь посетить ватиканские музеи", - говорится в сообщении. Кроме того, открывается для туристов и летняя папская резиденция Кастель-Гандольфо. При этом будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности.

Посещение возможно только по заранее забронированным билетам. При этом часы работы музея увеличиваются. Кроме того, возобновляются поездки на экологичных автобусах по садам Ватикана.

Ватиканские музеи были закрыты с 9 марта из-за пандемии коронавируса нового вида.

Возобновление работы итальянских музеев началось постепенно с 18 мая. На 28 мая запланировано открытие Колизея, на 3 июня - галереи Уффици во Флоренции. С 3 июня в Италию разрешается въезжать гражданам стран ЕС и зоны Шенгена, а также Великобритании.