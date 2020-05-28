https://news.day.az/world/1239187.html В Болгарии поезд сошел с рельсов после столкновения с автомобилем
В Болгарии поезд сошел с рельсов после столкновения с автомобилем
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Болгарии в результате столкновения с легковой машиной. Об этом в четверг сообщил телеканал NOVA.
По его данным, поезд Варна - София столкнулся с автомобилем после нарушения водителем правил пересечения железнодорожного переезда в районе населенного пункта Каменец (Плевенская область), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В поезде находились 105 человек, никто из них не пострадал. Решается вопрос дальнейшего следования пассажиров к пункту назначения. Правоохранительные органы по факту аварии начали расследование.
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