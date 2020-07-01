Взрыв в тегеранской клинике привел к многочисленным жертвам

Взрыв и последовавший за ним пожар в одной из клиник на севере Тегерана стали причиной гибели по меньшей мере 19 человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс

Агентство IRNA, цитируя представителя управления пожарной охраны города, передает, что 15 погибших - это женщины.

Другое агентство - MEHR - отмечает, что в клинике в момент инцидента находились несколько десятков человек.

Двадцать человек удалось спасти.

В качестве предварительной причины происшествия называют неполадки с кислородными баллонами, из которых произошла утечка.

Это второе инцидент такого рода за последние несколько дней - менее недели назад на другой окраине Тегерана произошел взрыв газа возле военного объекта.