В Германии на акции протеста вышли тысячи байкеров

По всей Германии тысячи байкеров устроили акции протеста в субботу, 4 июля. Они выступают против запрета езды по воскресеньям и праздничным дням. За такой запрет высказался немецкий бундесрат в мае. Цель инициативы - снизить количество шума в населенных пунктах. Предполагается, что власти городов будут сами принимать решение о запрете, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Самая крупная демонстрация состоялась в Штутгарте, туда съехались около 10 тысяч байкеров. 7500 мотоциклистов приехали протестовать в Висбаден. Отмечается, что инициаторы акций не рассчитывали на столь активный протест байкеров.

Так, в небольшом немецком Фридрихсхафене ожидали около тысячи человек, а приехали около 5 тысяч. В некоторых городах это привело к значительным пробкам. В Мюнхене полиция запретила большую демонстрацию байкеров, однако около 6 тысяч человек катались по городу.

Против запрета на передвижение мотоциклов по воскресеньям и выходным дням выступает также министр транспорта Германии Андреас Шойер. Он заявил, что власти на местах и так могут принимать меры по защите от шума, например, ограничивать проезд по некоторым улицам, поэтому новые запреты не нужны.