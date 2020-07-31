США намерены покинуть Афганистан

Соединенные Штаты планируют в обозримом будущем уйти из Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это подтвердил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы уходим из Афганистана достаточно скоро", - подчеркнул американский лидер на мероприятии в Белом доме.

Как заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, Вашингтон намерен окончательно вывести американские войска из Афганистана в мае следующего года в рамках заключенной ранее мирной договоренности с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. В настоящее время в Афганистане находится порядка 8,6 тыс. американских военнослужащих.