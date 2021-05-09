https://news.day.az/world/1341416.html Военные Израиля сообщили о пуске ракеты из сектора Газа
Военные Израиля сообщили о пуске ракеты из сектора Газа
Военнослужащие израильской армии зафиксировали пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля.
Об этом сообщили представители пресс-службы армии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Отмечается, что система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".
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