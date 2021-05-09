Военные Израиля сообщили о пуске ракеты из сектора Газа

Военнослужащие израильской армии зафиксировали пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля.

Об этом сообщили представители пресс-службы армии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отмечается, что система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".