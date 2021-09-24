Киллеры переоделись в адвокатов и убили известного криминального босса в зале суда в Индии

В Дели переодетые в адвокатов преступники в зале суда убили мафиозного босса из конкурирующей группировки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Джитендер Гоги, известный индийский преступник, поимка которого в марте прошлого года, как сообщают СМИ, считалась большим успехом. Как только его доставили на заседание, в зал суда вошли лже-адвокаты, которые начали стрелять.

Ответным огнём полиция застрелила обоих, подсудимый скончался в больнице. По разным данным, ранения также получили шесть человек, включая адвоката.