https://news.day.az/world/1383811.html Киллеры переоделись в адвокатов и убили известного криминального босса в зале суда в Индии - ВИДЕО
Киллеры переоделись в адвокатов и убили известного криминального босса в зале суда в Индии - ВИДЕО
В Дели переодетые в адвокатов преступники в зале суда убили мафиозного босса из конкурирующей группировки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Джитендер Гоги, известный индийский преступник, поимка которого в марте прошлого года, как сообщают СМИ, считалась большим успехом. Как только его доставили на заседание, в зал суда вошли лже-адвокаты, которые начали стрелять.
Ответным огнём полиция застрелила обоих, подсудимый скончался в больнице. По разным данным, ранения также получили шесть человек, включая адвоката.
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