Индийские продавцы добились права сидеть на работе

В индийском штате Тамилнад был принят закон, закрепляющий за продавцами в магазинах "право сидеть". Как сообщает ABC, согласно новому закону, работодатели будут обязаны обеспечивать работникам сидячие места и позволять присаживаться в течение дня всегда, когда есть соответствующая возможность, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание сообщает, что в южной Индии ювелирные магазины и магазины одежды нанимают людей из бедной среды, в основном, женщин, которые вынуждены перерабатывать и трудиться в тяжелых условиях. Однако одной из основных проблем является то, что работникам запрещено садится кроме как во время 20-минутного обеденного перерыва за всю смену, которая может достигать 12-14 часов.

В обществе поприветствовали принятие нового закона, однако издание подчеркнуло, что есть обеспокоенность касательно того, каким образом норма будет работать на практике.

"Закон не имеет смысла, если он не соблюдается. Когда нет клиентов, мы складываем, сортируем и реорганизуем полки. Менеджеры очень и очень строгие, и следят за тем, чтобы мы были в постоянном напряжении, поэтому даже если появятся стулья, я не знаю, действительно ли я смогу сидеть в рабочее время", - сообщила сотрудница магазина одежды из города Авинаши.

До этого, в 2018 году соседний штат Керала уже принял схожий закон.