Последние данные о заболевших коронавирусом в Грузии

В Грузии за сутки выявлено 3 950 новых случаев заражения коронавирусом, 2 014 человек выздоровели, 40 - скончались, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведено 54 482 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 861 883, при этом 801 864 человека выздоровели, 12 298 - скончались.

В настоящее время 35 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 528 - на стационарном лечении.

По состоянию на четвертое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 889 человек.