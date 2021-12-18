Парламент Турции одобрил госбюджет на 2022 год

Великое национальное собрание (парламент) Турции после 12-дневных обсуждений утвердило бюджет, предложенный правящей Партией справедливости и развития на 2022 финансовый год.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, спикер законодательного органа Мустафа Шентоп подчеркнул, что из 528 членов парламента "за" проголосовали 327 человек, против - 197, передает Day.Az.

За бюджет проголосовали депутаты от правящей партии Турции и Партии националистического движения.

Расходы бюджета спрогнозированы на уровне 1,75 триллиона турецких лир (почти 105 миллиардов долларов), а доходы - в размере 1,472 триллиона турецких лир (свыше 88 миллиардов долларов).

Таким образом, дефицит бюджета в следующем году прогнозируется на уровне 278 миллиардов турецких лир.