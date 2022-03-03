Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз

Грузия подала заявку на вступление в Европейский союз в ускоренном порядке. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны", - заявил премьер в своем видеообращении.

Решение о подаче заявки на предоставление статуса кандидата в члены ЕС было принято правящей партией "Грузинская мечта" после консультаций с правительством.