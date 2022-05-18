В Конгрессе США впервые за полвека показали НЛО

Конгресс США провел первые за полвека слушания по неопознанным летающим объектам.

На них замдиректора военно-морской разведки Скотт Брэй продемонстрировал видеодоказательство встречи с НЛО, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Скотт Брей, замдиректора военно-морской разведки США:

- Здесь вы видите выполняющий тренировочный полет истребитель ВМС США, который заметил сферический объект в этом районе. Пролетая мимо него, они снимают видео. На нем видно, что объект выглядит отражающим, несколько отражающим. И он быстро пролетает мимо кабины самолета".

- И это одно из тех явлений, которые мы не можем объяснить?

- У меня нет объяснения, что это за конкретный объект. Но я бы предостерег, я бы сказал, что есть ряд событий, объяснения которым у нас нет, но у некоторых из них есть характеристики полета или управление уровнем заметности, объяснить которые с помощью имеющихся данных мы не можем".

По словам представителя Скотта Брея, число несанкционированных и неопознанных летательных объектов в контролируемых военными зонах выросло с начала 2000-х годов.

В Пентагоне считают, что это связано с улучшением систем наблюдения и обнаружения объектов в воздушном пространстве.