Полиция Германии ожидает до 20 тыс. протестующих в связи с саммитом G7

Немецкая полиция ожидает, что в субботу в Мюнхене пройдут акции протеста с участием не менее 20 тыс. протестующих, которые соберутся в связи с саммитом лидеров стран "большой семерки" 26-27 июня.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

Для обеспечения безопасности полиция привлечет 18 тыс. своих сотрудников.

В демонстрациях, как ожидается, будут участвовать 50 групп антиглобалистов. Их требования включают в себя отказ от ископаемых видов топлива, усиление борьбы с голодом, социальная справедливость, сохранение биоразнообразия Земли.

Лидеры стран G7 будут обсуждать ситуацию вокруг Украины, продовольственный и энергетический кризис, климатические изменения.