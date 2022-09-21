Германия готова стать постоянным членом СБ ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, что Германия готова стать постоянным членом Совбеза (СБ) ООН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шольц уточнил, что ФРГ на протяжении многих лет выступает за реформы СБ ООН и его расширение.

"Прежде всего, для того, чтобы включить в его состав больше стран глобального Юга. Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а в начале - в качестве непостоянного члена в 2027-2028 годах", - сказал канцлер.

Он отметил, что Германия соблюдает принципы всемирной организации и выступает за сотрудничество.

В настоящее время постоянными членами СБ ООН являются пять стран: Китай, Россия, США, Британия и Франция.