В Сербии ограничили цены на основные продовольственные товары

Кабинет министров Сербии принял решение ограничить цены на основные продовольственные товары. Под государственное регулирование попали сахар, мука и подсолнечное масло, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики, передает Day.Az.

"Цена растительного масла не должна превышать 219,99 динара за литр, сахара-песка - 114,99 динара за килограмм, муки высшего сорта Т-400 - 84,7 динара за килограмм", - говорится в материале.

Основными целями ввода ценовых ограничений является устранение негативных последствий удорожания ключевых продуктов питания в стране, а также предотвращение "потрясений" на внутреннем рынке, пояснили в пресс-службе кабмина республики.

Вышеперечисленные ограничения цен не стало первым, ранее правительство уже вводило подобные меры в отношении данных видов продуктов. При этом согласно требования местных властей, поставщикам запрещалось снижать объемы поставок.

В противном случае им грозил бы штраф в размере от 100 тыс. до 2 млн динаров (от €850 до €17 тыс.). Кроме того, такие поставщики не имели права продолжать работу в стране на срок от 6 месяцев до 1 года.