С территории Сирии по Турции выпущены 6 ракет

С севера Сирии выпущены шесть ракет в направлении погранично-пропускного пункта Онджупынар в Килисе в Турции.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, ракеты, выпущенные боевиками YPG/PПK, упали на пустую территорию, погибших и раненых нет.