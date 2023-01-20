https://news.day.az/world/1530310.html С территории Сирии по Турции выпущены 6 ракет
С территории Сирии по Турции выпущены 6 ракет
С севера Сирии выпущены шесть ракет в направлении погранично-пропускного пункта Онджупынар в Килисе в Турции.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Как отмечается, ракеты, выпущенные боевиками YPG/PПK, упали на пустую территорию, погибших и раненых нет.
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