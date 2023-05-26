Армянские спецслужбы сенсационно заявляют

Cлужба национальной безопасности Армении сделала новое разоблачение, связанное с контрабандой наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

СМИ сообщают, что Служба безопасности вот уже несколько дней распространяет сообщения о разоблачении попыток ввоза наркотиков в Армению. Сначала стало известно, что в Армению провезли 1 тонну кокаина. А через несколько дней появилась информация, что из Ирана в Армению намеревались завезти партию наркотиков и оружия. На этом история не заканчивается.

"Правоохранительные органы выяснили, что в деле замешаны известные представители нынешних властей Армении", - говорится в публикации.

Газета пообещала в скором времени сообщить, кто именно связан с контрабандой.

Ранее мы писали о невиданной наркоэпидемии в Армении.

