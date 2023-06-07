Попытка нескольких туристов "оседлать" акулу попала на

Сомнительная пляжная фотосессия закончилась скандалом для отдыхающих в американском штате Флорида. На курорте Панама-Сити несколько мужчин с помощью веревки вытянули на берег акулу, после чего оседлали ее, чтобы сделать эффектные кадры.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, хищница бессильно билась на мелководье, пока остальные посетители пляжа смеялись и аплодировали.

Но видео вызвало гнев у зоозащитников и тысяч пользователей соцсетей. Многие отметили, что главная угроза для планеты не акулы-убийцы, а люди, которые ради забавы издеваются над животными, не говоря уже о том, что акула в любой момент могла вырваться и напасть.