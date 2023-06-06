ЕС раздумывает о милитаризации?

Европа должна быть в состоянии реагировать на военные вызовы собственными силами в дополнение к силам НАТО. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли она создание "армии ЕС", политик сказала: "Это я вполне поддерживаю. Но сложность заключается в том, кому принимать решение, чтобы такую армию задействовать. По этому вопросу еще предстоит множество дискуссий". По ее мнению, подобные решения должны приниматься "как на европейском уровне, так и на национальных".

"Мысли на этот счет нужно углублять и совершенствовать, но общее направление правильное", - резюмировала она.

"Ясно, что многие страны ЕС являются членами НАТО, но блок не может быть везде. Есть сценарии, когда спрос - с ЕС", - полагает фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии сказала, что не готова предложить свои таланты блоку НАТО.