Эрдоган заявил, что Иран не против Зангузурского коридора

Установление прямых связей с Нахчываном и другими регионами Азербайджана по суше и железным дорогам еще больше укрепит наши отношения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами при возвращении из Нахчывана.

"Благодаря этим прочным отношениям мы еще больше увеличим пройденное расстояние по многим вопросам. По этой причине мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее открыть этот коридор (Зангезурский коридор). Реализация этого коридора, который очень важен для Турции и Азербайджана, носит стратегический характер и должна быть завершена. Когда этот коридор будет открыт, автомобили и поезда, отправляющиеся из Баку, будут прибывать прямо в Карс. Турецко-азербайджанское братство станет еще сильнее. Отрадно, что из Ирана тоже поступают позитивные сигналы в этом плане", - сказал Эрдоган.