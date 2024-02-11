ЦАХАЛ обнаружил туннель ХАМАС под Штабом БАПОР

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что обнаружили туннель палестинского движения ХАМАС под центральным штабом Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там подчеркнули, что по данным разведки военные направились к шахте туннеля, которая расположена неподалеку от школы БАПОР.

В ЦАХАЛ утверждают, что она вела к подземному туннелю, который служил объектом военной разведки ХАМАС и проходил под зданием штаб-квартиры агентства. Длина туннеля составляла около 700 метров, глубина - 18 метров, он был оборудован взрывозащитными дверями, утверждают израильские военные.

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