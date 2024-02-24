В США перехватили неопознанный аэростат

Военные США отслеживают летательный аппарат, пролетающий над западной частью страны. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают источники телеканала, объект не представляет угрозы, однако его происхождение и предназначение пока неизвестны.

Неопознанный аппарат движется в восточном направлении под воздействием воздушных потоков, сообщает телеканал. Ранее днем объект был замечен в небе над штатом Колорадо. Присутствие аппарата в небе вызвало достаточную обеспокоенность для того, чтобы военные подняли авиацию для изучения, согласно данным одного из источников телеканала.

В начале февраля 2023 года власти США обнаружили над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, которая значительно превышала стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Как утверждается, он не представлял угрозы для людей на земле. Позднее американские ВС сбили в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов этот "разведывательный воздушный шар", который, как считает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этими событиями госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.

МИД Китая выразил протест против нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.

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