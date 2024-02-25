ЕК обозначила сроки готовности плана переговоров по вступлению Украины в ЕС

Программа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет представлена в марте 2024 года.

Такие сроки анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев, передает Day.Az.

"Представим в середине марта общую рамку для переговоров", - объявила она.

Согласно информации главы Европейской комиссии, уже запущен процесс мониторинга, анализа и проверок потенциальных новых партнеров и их возможностей.

"Там очень много работы, насыщенный график", - пояснила фон дер Ляйен.

Она также порадовалась стремлению Украины исполнить все рекомендации Еврокомиссии.

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