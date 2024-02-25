https://news.day.az/world/1640148.html ЕК обозначила сроки готовности плана переговоров по вступлению Украины в ЕС
ЕК обозначила сроки готовности плана переговоров по вступлению Украины в ЕС
Программа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет представлена в марте 2024 года.
Такие сроки анонсировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев, передает Day.Az.
"Представим в середине марта общую рамку для переговоров", - объявила она.
Согласно информации главы Европейской комиссии, уже запущен процесс мониторинга, анализа и проверок потенциальных новых партнеров и их возможностей.
"Там очень много работы, насыщенный график", - пояснила фон дер Ляйен.
Она также порадовалась стремлению Украины исполнить все рекомендации Еврокомиссии.
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