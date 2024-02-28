ВС США заявили об отбитой атаке хуситов

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в Красном море уничтожены пять ударных БПЛА, запущенных из районов Йемена, контролируемых хуситами, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"27 февраля, между 9:50 и 10:55 по времени Саны, самолеты США и военный корабль коалиции сбили в Красном море пять БПЛА поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что данные беспилотники представляли "непосредственную угрозу торговым судам, ВМС США и кораблям коалиции в регионе".

Конфликт ХАМАС и Израиля привел к тому, что хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

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