Пашинян пригрозил выходом из ОДКБ

Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении", - сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!