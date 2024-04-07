https://news.day.az/world/1650397.html Взрыв в стрелковом центре в Тбилиси - ВИДЕО
Взрыв в стрелковом центре в Тбилиси - ВИДЕО
Два человека погибли в результате взрыва, произошедшего в стрелковом центре на улице Бочорми в Тбилиси, столице Грузии.
Как передает Day.Az, в МВД Грузии подтвердили эту информацию.
Сообщается, что еще 4 человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работают полицейские и пожарные, по факту проводится расследование.
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