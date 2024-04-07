Взрыв в стрелковом центре в Тбилиси

Два человека погибли в результате взрыва, произошедшего в стрелковом центре на улице Бочорми в Тбилиси, столице Грузии.

Как передает Day.Az, в МВД Грузии подтвердили эту информацию.

Сообщается, что еще 4 человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают полицейские и пожарные, по факту проводится расследование.

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