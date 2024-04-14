Пентагон отреагировал на сообщения о запуске Ираном дронов в сторону Израиля

Соединенные Штаты Америки осведомлены о сообщениях про запуск Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил представитель Пентагона, добавив, что сейчас "поделиться нечем".

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