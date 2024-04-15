Иран заявил, что все гиперзвуковые ракеты, выпущенные по Израилю, поразили цели

Все гиперзвуковые ракеты, использованные Ираном для атаки на Израиль, достигли своих целей, обойдя израильские системы ПВО. Как передает Day.Az, об этом заявил иранский государственный телеканал Press TV.

Какие именно цели были поражены, не уточняется.

15 апреля американский телеканал ABC News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, сообщил, что по меньшей мере девять иранских ракет, прорвавших воздушную оборону Израиля, поразили израильские авиабазы Неватим и Негев.

По словам источника телеканала, о значительном ущербе со стороны израильской стороны не сообщалось.

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