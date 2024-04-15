Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"На севере Израиля прозвучали сирены", - сообщил ЦАХАЛ.

Других подробностей не приводится. На севере Израиль граничит с Ливаном, где действуют поддерживаемые Ираном хуситы.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что четверо израильских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на северной границе страны.

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