https://news.day.az/world/1652121.html Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"На севере Израиля прозвучали сирены", - сообщил ЦАХАЛ.
Других подробностей не приводится. На севере Израиль граничит с Ливаном, где действуют поддерживаемые Ираном хуситы.
Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что четверо израильских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на северной границе страны.
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