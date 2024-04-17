Армия Израиля ответила на обстрел с территории Ливана

Израильские военные зафиксировали обстрел в направлении населенного пункта Араб-эль-Арамше на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в течение часа в сторону поселка было запущено несколько снарядов с ливанской территории. "Армия обороны Израиля нанесла удар по источникам огня", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли новый удар по одному из объектов шиитской организации "Хезболлах". Целью стал военный комплекс в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб на юге Ливана, проинформировали в армии.

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