https://news.day.az/world/1678823.html Израиль намерен продолжать переговоры по Газе
Израиль намерен продолжать переговоры по Газе
Израиль заинтересован в продолжении переговоров по возвращению всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом ТАСС заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, передает Day.Az.
"Израиль заинтересован в продолжении переговоров по возвращению всех 115 наших похищенных граждан, которых до сих пор удерживают в Газе террористы из [радикального палестинского движения] ХАМАС", - сказал Гендельман.
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