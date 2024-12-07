https://news.day.az/world/1713599.html США призвали не вмешиваться в иностранные военные конфликты США должны держаться подальше от участия в зарубежных военных конфликтах. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил Илон Маск в Х. "В общем, мы должны держаться подальше от иностранных войн", - написал он.
США призвали не вмешиваться в иностранные военные конфликты
США должны держаться подальше от участия в зарубежных военных конфликтах.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил Илон Маск в Х.
"В общем, мы должны держаться подальше от иностранных войн", - написал он.
Вместе с тем Маск допустил участие США в вооруженных конфликтах других стран при условии угрозы "миру во всем мире".
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