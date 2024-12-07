США призвали не вмешиваться в иностранные военные конфликты

США должны держаться подальше от участия в зарубежных военных конфликтах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил Илон Маск в Х.

"В общем, мы должны держаться подальше от иностранных войн", - написал он.

Вместе с тем Маск допустил участие США в вооруженных конфликтах других стран при условии угрозы "миру во всем мире".