Депутаты парламента Тайваня устроили драку в парламенте из-за спорных законопроектов о поправках.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Десятки членов правящей партии Лай Циндэ забаррикадировались в главном зале, пытаясь остановить три поправки к закону, предложенные оппозиционным блоком.

Среди спорных законопроектов был запланированный пересмотр Закона о выборах и отзыве государственных служащих, продвигаемый Гоминьданом и ТПП с целью повышения порога для отстранения от должности выборных должностных лиц.

Гоминьдан заявил, что это предотвратит "злоупотребление" правом отзыва, однако некоторые законодатели правящей партии Демократической прогрессивной партии заявили, что этот шаг лишит избирателей права отстранять неподходящих должностных лиц.