https://news.day.az/world/1718443.html Мощные лесные пожары охватили Чили - ВИДЕО Мощные лесные пожары охватили Чили, зона бедствия - регион недалеко от Сантьяго. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, огонь почти вплотную подобрался к жилым строениям, объявлена эвакуация. Спасатели вынуждены работать в экстремальных условиях: в регионе установилась аномальная жара выше 30 градусов.
Мощные лесные пожары охватили Чили - ВИДЕО
Мощные лесные пожары охватили Чили, зона бедствия - регион недалеко от Сантьяго.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, огонь почти вплотную подобрался к жилым строениям, объявлена эвакуация.
Спасатели вынуждены работать в экстремальных условиях: в регионе установилась аномальная жара выше 30 градусов.
Кроме того, тушить пламя мешает сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней ситуация не улучшится.
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