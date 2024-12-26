Мощные лесные пожары охватили Чили, зона бедствия - регион недалеко от Сантьяго.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, огонь почти вплотную подобрался к жилым строениям, объявлена эвакуация.

Спасатели вынуждены работать в экстремальных условиях: в регионе установилась аномальная жара выше 30 градусов.

Кроме того, тушить пламя мешает сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней ситуация не улучшится.