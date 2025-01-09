Таиланд отказался от пластикового мусора
Таиланд после многолетней кампании активистов запретил импортировать пластиковые отходы, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечает газета, страна исторически была одним из государств Юго-Восточной Азии, которая зарабатывала на приеме пластика из развитых стран. С 2018 года такие отходы в Таиланд поставляли США, Британия, члены ЕС и Япония. Последняя является одним из крупнейших экспортеров пластика в страну: в 2023 году оттуда поступило примерно 50 млн кг отходов. Кроме того, импорт в королевство часто контролировался неэффективно: многие фабрики сжигали мусор вместо того, чтобы перерабатывать, что вредило окружающей среде и людям.
По мнению экологов, Таиланд сделал "большой шаг вперед", но после вступления в силу закона о запрете импорта пластиковых отходов власти должны будут обеспечить его исполнение и не допустить незаконного ввоза такого мусора.
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