Шольц поздравил Мерца с победой на выборах

Олаф Шольц поздравил кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild.

"Поздравляю с результатом выборов", - приводит издание слова Шольца.

При этом результат своей Социал-демократической партии, получившей на выборах около 16 процентов голосов, Шольц назвал "поражением".

Мерц также объявил о победе ХДС/ХСС. "Мы выиграли федеральные выборы 2025 года", - заявил он, выступая с речью в партийном офисе ХДС в Берлине. По словам Мерца, теперь необходимо быстро сформировать коалиционное правительство. "Мир не будет нас ждать", - сказал кандидат в канцлеры от консерваторов.

По предварительным данным, ХДС/ХСС одержал победу на прошедших в воскресенье в Германии выборах в бундестаг с результатом 29 процентов. На втором месте - партия "Альтернатива для Германии", набравшая около 20 процентов голосов избирателей.